En Tunja se vivirá lo mejor del teatro callejero

En la versión 25 de la Parada de Teatro Callejero propios y visitantes podrán disfrutar de las obras de 15 agrupaciones teatrales con 136 artistas en escena / Foto: Suministrada.

Tunja

Hasta el próximo 28 de septiembre Tunja se vestirá de teatro con la realización de la XXV versión de la Parada de Teatro Callejero organizada por el Teatro Experimental de Boyacá, el cual tendrá la realización de más de 30 actividades por los diferentes rincones de la ciudad.

Serán varios días de programación descentralizada en 17 espacios, además estarán 15 agrupaciones teatrales con 136 artistas en escena y 21 hombres y mujeres del Teatro Casa TEB en la organización y logística.

“Arrancamos la XXV Parada de Teatro Callejero, son 25 años que hemos estado aquí en la ciudad de Tunja y este año tendremos 38 actividades, 11 días de programación descentralizadas a 17 espacios, son más o menos 15 grupos de teatro nacionales y también internacionales y vamos a estar en muchísimas partes, como la Plaza de Bolívar, Casa TEB, veredas campesinas, en el Parque Biblioteca, Parque Recreacional del Norte, en las tres plazas de mercado y también vamos tener conversatorios virtuales”, manifestó Diana Rodríguez, representante legal del Teatro Experimental de Boyacá y una de las organizadoras del evento.

Son muchas actividades que se llevarán a cabo durante estos días en la capital boyacense, donde todos en familia podrán disfrutar lo mejor del teatro.

“Esta versión de la Parada de Teatro Callejero dispondrá de eventos de gran importancia como teatro calle, teatro sala, danza contemporánea, pasacalles, teatro de títeres, animación de objetos, espectáculos de clown y circo, concierto de música, encuentros virtuales de sabedores, exposición de tejidos y el encuentro nacional de zanqueros con 60 participantes y mucho más”, agregó Rodríguez.

Serán 12 prestaciones de teatro calle en la Plaza de Bolívar, 7 de teatro sala en la Casa TEB, 8 presentaciones en las veredas La Hoya, Barón Gallero, Barón Germania, Florencia, Chorro Blanco, Runta Arriba, La Esperanza y Runta Abajo. Una presentación en el Parque Biblioteca y otra en el Parque Recreacional. Tres pasacalles en la plaza de mercado del barrio el Carmen, la plaza de mercado del Norte y la plaza de mercado del sur. En el segmento formativo tendremos: 3 conversatorios virtuales de teatro calle.