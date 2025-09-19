Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 19 de septiembre de 2025 44:27 Cerrar Descargar

BOGOTA, COLOMBIA - JULY 16: Radamel Falcao Garcia looks on at the press conference before his presentation as new player of Millonarios at Estadio El Campin on July 16, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre si Dayro Moreno está entre los diez mejores jugadores colombianos de la historia. César preguntó: “¿Está Dayro entre los diez mejores jugadores de la historia en Colombia? ¿Usted cree que por ser el máximo goleador colombiano ya le basta para estar entre los diez mejores?”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que sí, yo lo puse entre mis diez mejores jugadores colombianos de la historia, pero creo que no está en el top 5, porque Colombia ha tenido unos jugadores fantásticos en su historia”.

