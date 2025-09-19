El Huila cierra temporada seca con 76 incendios forestales

Neiva

La segunda temporada de menos lluvias está finalizando en el departamento del Huila y, en general, en la región Andina. Durante este periodo se han presentado 76 incendios de cobertura vegetal en 18 municipios, con una pérdida de vegetación estimada en 698 hectáreas. Los más afectados han sido Palermo y Aipe, al norte del departamento, donde se han repetido los casos con mayor frecuencia.

Con la llegada del mes de octubre se da inicio a la segunda y última temporada de lluvias en la región. Este ciclo es esperado por las comunidades rurales y autoridades ambientales, pues permitirá mitigar en gran medida el riesgo de incendios. Sin embargo, el llamado continúa siendo a la prevención, ya que la recuperación de los ecosistemas afectados tomará tiempo.

Isabel Hernández, de Gestión de Riesgo del Huila, afirmo que “actualmente se registra un incendio de grandes proporciones en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de San Luis. Debido a la magnitud de la emergencia, los bomberos voluntarios de Palermo, Huila, se han desplazado para brindar apoyo en las labores de control y extinción del fuego. La coordinación regional ha sido clave para enfrentar estas situaciones”.

Por otra parte, las alertas roja y amarilla siguen activas en municipios como Yaguará, Campoalegre y Neiva. Estas advertencias responden al alto número de incendios vegetales que se han venido presentando en los últimos meses. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir nuevas emergencias y proteger los recursos naturales del territorio.