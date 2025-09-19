¿Dónde se sintió? Fuerte TEMBLOR de 4.7 HOY 19 de septiembre: epicentro y zona afectada
El Servicio Geológico Colombiano confirmó el movimiento sísmico en la tarde de este 19 de septiembre. Aquí los detalles
Durante la tarde de este viernes, 19 de septiembre, se registró movimiento telúrico cerca a Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.
Temblor HOY 19 de septiembre
A través de su cuenta oficial de ‘X’ antes ‘Twitter’el SGC, indicó que, aproximadamente para las 5:33 p.m hora local, en el San Vicente - Manabi, Ecuador, se registró un movimiento sísmico de magnitud de 4.7, con una profundidad Superficial menor.
Noticia en desarrollo