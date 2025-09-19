¿Dónde se sintió? Fuerte TEMBLOR de 4.7 HOY 19 de septiembre: epicentro y zona afectada

¿Dónde se sintió? Fuerte Temblor de 4.7 HOY 19 de septiembre: Magnitud y epicentro Foto: Getty Images

Durante la tarde de este viernes, 19 de septiembre, se registró movimiento telúrico cerca a Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.

Temblor HOY 19 de septiembre

A través de su cuenta oficial de ‘X’ antes ‘Twitter’el SGC, indicó que, aproximadamente para las 5:33 p.m hora local, en el San Vicente - Manabi, Ecuador, se registró un movimiento sísmico de magnitud de 4.7, con una profundidad Superficial menor.

Noticia en desarrollo