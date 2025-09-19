¡Continúa el aumento! Cotización del dólar en Venezuela para hoy 19 de septiembre, según el BCV

¿A cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela? Precio oficial, promedio y paralelo este 22 de julio. Imagen de fondo de Canva

El día de ayer, jueves 18 de septiembre, se aprobó en la Asamblea Nacional de Venezuela, de manera unánime, el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre La República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa. Recuerde que la asamblea nacional de dicho país, está constituida por integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual, es encabezado por el mandatario Nicolás Maduro.

Esta medida buscará, en principio, estrechar los lazos entre el país sudamericano y el euroasiático en términos de cooperación política, económica y militar. Es importante resaltar, que actualmente ya existe una gran colaboración en cuanto a las ayudas militares proporcionadas por Rusia, pues de hecho, en Venezuela se estableció una fábrica de municiones para fusiles de asalto rusos AK-103, la cual, según Rusia, es capaz de producir hasta 70 millones de cartuchos anuales, lo que ayuda significativamente a elevar el potencial de defensa de Venezuela.

Además, se planteará la creación de una comisión intergubernamental que tenga como fin rastrear la ejecución del acuerdo por ambas partes. Por otro lado, la persona encargada de presentar el proyecto de ley, aseguró que dicha medida no responde al contexto coyuntural por el que está pasando Venezuela, sino que es resultado de una visión a largo plazo entre ambos países.

Es importante resaltar, que dicho proyecto fue radicado y aprobado bajo un contexto en el cual el gobierno venezolano, desplegó diferentes equipos de combate y tropas en la isla de la Orchila, como respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del caribe.

Precio del dólar en Venezuela HOY 19 de septiembre

La divisa estadounidense, que ha visto su precio disminuir en semanas recientes frente a monedas de países suramericanos como Colombia, Brasil o Paraguay, sigue fortaleciéndose, como ya es costumbre, frente al Bolívar venezolano, presentando nuevamente una subida en su precio. A pesar de esto, Venezuela no es el único país donde el dólar ha estado aumentando su precio, pues este mismo comportamiento se ha dado frente al peso argentino.

Para el día de hoy, 19 de septiembre, el dólar aumentó alrededor de 2 bolívares frente al valor del día de ayer, estableciéndose en los $165,4101 bolívares por cada dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

Por otro lado, estas son las tasas de cambios para las diferentes divisas que se encuentran publicadas en la página web del BCV:

Euro: 194,7439 bolívares (Subió).

194,7439 bolívares (Subió). Yuan chino: 23,2621 bolívares (Subió).

23,2621 bolívares (Subió). Lira turca: 4,0035 bolívares (Subió).

4,0035 bolívares (Subió). Rublo ruso: 1,9875 bolívares (Subió).

Precio del dólar en Colombia

Para el día de hoy, 19 de septiembre, el Banco de la República, publicó los precios de referencia para el dólar, donde se evidenció un aumento de 12 pesos colombianos frente al valor de apertura del día de ayer. Según esto, el precio del dólar se estableció en los $3.892 COP por cada dólar estadounidense.

