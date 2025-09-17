Colombia analiza la viabilidad de un nuevo paso fronterizo binacional

Cúcuta

El gobierno colombiano a través de la Cancillería estudia la posibilidad de crear un nuevo paso binacional con Venezuela.

Caracol Radio conoció la misiva donde desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se contempla la posibilidad de exploración para adelantar esa comunicación con el vecino país en la zona rural de Tibú.

En el documento se establece una fase exploratoria que contempla una visita al área donde se podría producir el movimiento de los connacionales y donde se podrían fijar las pautas para generar ese nuevo paso fronterizo.

Por esta iniciativa, para el día de mañana esta prevista una visita a la zona que se tiene contemplada y donde una delegación del gobierno nacional estará acompañando esta visita, entre ellos la directora de Migración Colombia, Director de la Dian, Directora de Planeación, el Director de Invias, el Director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa, la Directora del Ica y el gobernador de Norte de Santander William Villamizar.

El sector de Tres Bocas esta a quince minutos del casco urbano de Tibú, y cuenta con una población de más de 600 habitantes.

El anuncio ha generado muchas expectativas en la región del Catatumbo en Norte de Santander, ante el eventual nuevo paso fronterizo que podrían tener Colombia y Venezuela.

En la actualidad las dos naciones cuentan con cuatro pasos binacionales sobre los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y y La Unión.