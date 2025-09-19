Concejal de Bogotá, Diana Diago, radicó queja disciplinaria contra juez Heredia por caso de Uribe

Colombia.

Mediante un comunicado y un vídeo a través de la red social X, la concejal de Bogotá, Diana Diago, anunció la queja disciplinaria en contra de la juez Sandra Heredia por presuntas irregularidades en el caso de Álvaro Uribe.

Según la concejal, la juez Sandra Heredia, habría privado de la libertad de manera injusta y arbitraria a Álvaro Uribe y aseguró que, aunque la juez intentó justificar la prisión domiciliaria del expresidente, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, ¨concluyeron en la sentencia de tutela que Heredia ignoró¨, que se basaba en la asistencia voluntaria de Uribe al proceso, la ausencia de antecedentes penales y la inexistencia de riesgo de fuga.

“Para Diago los fallos del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema, confirman que la juez Heredia actuó con un sesgo político e ideológico contra el presidente Uribe vulnerando sus derechos fundamentales y dejando en evidencia la responsabilidad disciplinaria de la juez Sandra Heredia.” Detalla el documento.

Finalmente, la cabildante Diago afirmó que, La juez Heredia, al parecer hizo parte de la persecución política contra el expresidente Uribe.