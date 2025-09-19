Comparendo C31: ¿De cuántos SMDLV es la multa por incumplirlo? Código de Tránsito explica

En Colombia, las infracciones de tránsito se encuentran tipificadas en el Código Nacional de Tránsito, donde se categorizan las diferentes faltas que pueden cometer los actores viales, de igual forma, se establecen las multas que trae consigo cada infracción.

En este código de tránsito, el quebrantamiento de las normas se encuentra dividido en las siguientes categorías:

Infracciones tipo A: consideradas las de menos gravedad.

consideradas las de menos gravedad. Infracciones tipo B: faltas de mayor severidad

faltas de mayor severidad Infracciones tipo C: sanciones de mayor valor que las tipo B.

sanciones de mayor valor que las tipo B. Infracciones tipo D: de mayor gravedad que las C.

de mayor gravedad que las C. Infracciones tipo E: son las infracciones con una mayor multa económica.

son las infracciones con una mayor multa económica. Infracciones tipo F: son las infracciones más leves, cometidas por los peatones.

Estas categorías, cuentan también cada una con sus respectivos montos económicos, los cuales se encuentran establecidos en Salarios Diarios Mínimos Legales vigentes (SDMLV).

Infracciones de tránsito categoría A

Para las infracciones tipo A, el costo de la multa gira en torno a los 161.200 pesos. En esta categoría se encuentran infracciones como transitar por zonas prohibidas, por andenes o lugares destinados para los peatones, agarrarse de otro vehículo en circulación, no respetar las señales de tránsito, entre otros.

Infracciones de tránsito categoría B

En la categoría B, se estipulan faltas como conducir sin una licencia de conducción, con placas falsas, no pagar peajes, lavar vehículos en lugares públicos, entre otros. Y estas infracciones son multadas con cifras que van hasta los 321.800 pesos colombianos.

Infracciones de tránsito categoría C

Esta es la categoría que abarca la mayor cantidad de infracciones, dentro de estas, se encuentra la falta C-31, que corresponde a “No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito”, recuerde que dentro de las facultades de los agentes de tránsito se encuentran, exigir documentos, hacer registros a personas y vehículos, exigir pruebas como la de alcoholemia y solicitarle que se detenga en un puesto de control.

Por tal razón, que usted tome decisiones como negarse a realizar la prueba de alcoholemia u omitir la señal de pare en un puesto de control, le podría traer una multa de 604.100 pesos colombianos.

Infracciones de tránsito categoría D

Estas infracciones tienen un costo de 1′207.800 y tenga mucho cuidado, pues a pesar de que podría pensar que en este tipo de multas debe cometer infracciones muy graves, se encuentran faltas como omitir una señal de pare, no detenerse ante una luz roja o amarilla de un semáforo, no permitir el paso a vehículos de emergencia o arrojar residuos desde la ventana de su vehículo hacia la calle, entre otros.

Infracciones de tránsito categoría E

Dentro de las infracciones que se encuentran estipuladas en el Código Nacional de Tránsito, la categoría E, son las que tienen la multa económica más grande, sin embargo, solo se encuentran 3 infracciones:

Proveer combustible de servicio público con pasajeros a bordo

Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público.

Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radioactivos, combustibles no autorizados, etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado.

Estas faltas conllevan una multa de 1.811.800.

Infracciones de tránsito categoría F

Esta categoría solo incluye faltas realizadas por peatones, como remolcarse de vehículos en movimiento, cruzar por sitios no permitidos o actuar de maneras que pongan en riesgo su integridad física. Estas infracciones traen una multa de 40.400 pesos colombianos.

