En Neiva, le pasaron la moto por encima a un agente de transito

Neiva

Ocurrió hacia las 9:30 de la mañana cuando el agente de transito notó que un hombre en motocicleta quien se desplazaba en motocicleta con una mujer de pasajera realizó una maniobra irregular en la vía por lo cual lo requirió. Ante el hecho el hombre no quiso detener su vehículo, pero sumado al evento un hombre quien salió de un anden de la via empujó al agente tirándolo al piso en la carretera y el hombre en motocicleta pasó sobre la humanidad del agente de tránsito, narró Edna Johana cruz, secretaria de movilidad en Neiva.

La secuencia que dejó al agente de tránsito en un centro asistencial que es investigado para poder dar con el paradero de los atacantes, se suma a la serie de amenazas a los agentes de transito y miembros de la secretaría de movilidad ocasionados desde que dos auxiliares de policía perdieran la vida en una persecución por parte de los agentes de transito, hecho donde una mujer también resultó herida y que ha dejado una ola de violencia contra los vehículos de movilidad y los agentes de tránsito. “Una grúa también fue vandalizada el día anterior”, dijo la secretaria de movilidad.

La funcionaria llamó a la calma y expresó que se investiga por parte de las autoridades el origen de las amenazas y quienes han atacado a los agentes de movlidad.