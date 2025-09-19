Calendario Winny 2026: Inscripciones abiertas para que su bebé participe, gane premios y más

Winny es una empresa que se dedica a fabricar pañales, pañitos y toallas para el cuidado de bebés. Además, es una de las marcas más reconocidas en Colombia junto a Pequeñín, esto según un análisis que realizó El Portafolio sobre la popularidad de las marcas y lo que más compraban los padres para sus hijos.

Si bien es una entidad con una trayectoria larga y cuenta con una gran variedad de productos y servicios, hace un par de años comenzó a implementar una serie de actividades para aquellos padres de familia que deseaban que sus bebés salieran en la portada de Winny junto a los productos que manejaban. Fue así como nació, Calendario Winny, una propuesta para que los bebés debuten como modelos y a su vez, una serie de regalos por parte de la marca.

Recientemente, en la página de la empresa se anunció que se abrieron las inscripciones para participar en el calendario del próximo año, indicando que solo 12 bebés podrán formar parte este evento. Para poder registrar al infante, es necesario que siga una serie de pasos, aquí le contamos.

Pasos a seguir para registrar a su bebé

Para inscribir a su hijo/hija, puede hacerlo a través de la página web o también, en la app que tiene la empresa. Una vez se elija la opción que mejor se adapte, comienza el proceso de registro, si no lo ha estado antes, una vez que se complete lo que se solicite, los pasos a seguir son:

Hacer click en el botón de “participar” y llenar los datos solicitados, del adulto a cargo y del infante que participará.

Una vez completados los campos, diríjase a la sección “ir a la actividad”.

Acepte los términos y condiciones.

Envíe una foto del bebé en donde se visualice que está usando los productos de Winny, ya sean pañales o toallitas, luego, suba la foto.

Después, deberá de llenar los otros datos que le pidan, una vez completado esto, al correo que haya registrado en el proceso, le llegará una confirmación y tendrá que aceptar.

Publique un reel en Instagram con la foto que tomó y ganará la posibilidad de tener una pieza gráfica mejor y promocionada. Es importante que incluya el usuario de su Instagram.

Un dato a tener en cuenta, si bien se puede registrar y participar, no garantiza que se gane, pues hay 12 cupos habilitados.

¿Qué premios podrá ganar si su bebé es seleccionado?

Para participar en esta convocatoria y que sus hijos participen, se debe tener en cuenta que tiene una fecha límite, pues se cierran el 29 de septiembre. Estos son los premios que puede llegar si inscribe a su hijo a este programa:

6 meses de pañales.

Toallitas Winny por 6 meses.

Debutar como modelo en Winny, ya sea en reels o en carrete de fotos.

