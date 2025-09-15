Conexiones Colsubsidio, ¿Qué es y cómo inscribirse?

El evento se llevará a cabo el 16 de septiembre en el centro de convenciones Ágora. Colsubsidio es la entidad responsable de organizar la Primera Rueda Estratégica de Empleo para la productividad a partir de las 8 de la mañana.

Según Claudia Camacho, gerente de Educación y Productividad de Colsubsidio, este evento quiere “contarle a las empresas y a la ciudadanía de Bogotá la puesta que tiene Colsubsidio en torno a la productividad, Colsubsidio está trabajando fuertemente en el desarrollo del Ecosistema de Productividad” aseguró la gerente.

¿De qué se trata el Ecosistema de Productividad?

Este consiste en diferentes servicios que Colsubsidio tiene para las personas y empresas con el objetivo de aumentar el desempeño en el marco laboral, este se dará en el lanzamiento del evento.

Durante este Ecosistema se realizará rueda estratégica de empleo, que “está dirigida a perfiles tácticos y estratégicos, es decir, no son los perfiles masivos ni los más operativos” expresa Claudia.

Los sectores a los que le apunta esta rueda estratégica son los tecnológicos y financieros. El método selectivo se hace con el fin evitar retrasos en la contratación, ayudando a la reducción de tiempos.

Con un sistema de preselección, los candidatos postulados ya habrán pasado un filtro para la facilidad a la hora de la selección de un nuevo trabajador.

Un beneficio para ambas partes

Esta convención representa un espacio beneficioso para los dos lados. Las empresas obtienen de manera más sencilla sus nuevos empleados, siendo una gran ventaja, ya que “está siendo muy compleja la búsqueda y la selección de estos candidatos”, lo que representa una reducción de costos en las empresas para el recibimiento de nuevo personal.

Los empleados, por su parte, tiene la posibilidad de obtener un empleo de manera más rápida y sin tantos retrasos frente a estos procesos de selección.

De igual manera, para este espacio se organizaron actividades para completar la jornada y que pueden ser de interés para sus asistentes:

Conferencia

Panel

Hub de Talento

Puede ser partícipe de este evento para adquirir información acerca de la productividad y las nuevas herramientas de trabajo inscribiéndose aquí.