Más de 9 mil ofertas laborales para jóvenes colombianos: ¿Cómo y dónde aplicar?

Entre este viernes 5 de septiembre y el domingo 7 de septiembre, se ofrecerán más de 9.000 vacantes a jóvenes colombianos durante la feria laboral virtual creada por la empresa Nestlé, esto en conjunto con LinkedIn

La Feria Laboral Virtual, como se llama esta iniciativa, tendrá una nueva edición este fin de semana donde se unirán más de 100 empresas de toda la región contando con el apoyo de Nestlé y LinkedIn, una red profesional online reconocida a nivel mundial. Con esta iniciativa se busca brindar más de 9.000 vacantes a jóvenes ubicados solamente en Colombia, y 11.000 en total incluyendo a beneficiarios de la misma iniciativa en Chile, Perú y México.

Le puede interesar: IDU abrió ofertas laborales para el proyecto de la AV. 68: ¿Qué cargos buscan? Así puede aplicar

Esta plataforma virtual y 100% gratuita contará con expertos de que brindarán charlas en vivo, compartirán importantes tips para mejorar el perfil profesional en esta red y fortalecer la marca personal.

¿Cuáles son las empresas que participan?

Cerca de 110 empresas destacadas y reconocidas de toda la región harán parte de esta feria laboral, aquí alguna de las empresas:

Bancolombia, Ecopetrol, Postobón, Jerónimo Martins, Davivienda, Grupo Bolívar, Arcos Dorados, Frisby, Manpower Group, D1, Compensar, entre otras.

¿Cuáles perfiles se están buscando?

La feria laboral virtual ofrecerá más de 9 mil vacantes en todo el país, estos son algunas de las áreas donde se están ofreciendo vacantes:

Administración

Finanzas

ventas y servicios

logística

marketing

manipulación de alimentos

¿Cómo acceder a la Feria?

Las personas que están interesadas en participar en esta feria pueden inscribirse en la jornada a través del link: https://www.creadoresdelcambionestle.com. Allí podrán realizar el registro y posteriormente se les brindará toda la información necesaria, las inscripciones ya están abiertas.

Lea más: ¿Busca prácticas laborales? Alcaldía de Bogotá oferta más de 300 cupos en 25 entidades del distrito

Esta iniciativa busca mitigar el alto índice de desempleo juvenil que hay en Colombia, según cifras reveladas por el Dane, esta asciende al 15,3 % para personas entre 15 y 28 años. Por su parte, la OIT calculó que el desempleo juvenil en Latinoamérica se ubicó en 13,8 % durante el 2024.

Más información: Desempleo en Colombia alcanza la cifra más bajas desde 2001: top 5 ciudades con más y menos empleos

“Superar la barrera del primer empleo es un propósito que compartimos a nivel regional, no solo con los aliados del sector privado y público que participan activamente en esta iniciativa, sino con los protagonistas: los jóvenes de la región. Estamos seguros de que este tipo de iniciativas tienen el potencial no solo de transformar vidas sino comunidades, para hacer de Colombia un país aún más competitivo, de la mano de nuestros talentos más jóvenes” afirmó Felipe González, presidente de Nestlé Colombia.

La Feria Laboral Virtual hace parte de la Iniciativa por los Jóvenes, con la que la empresa Nestlé busca brindar oportunidades de generación de ingresos a más de 10 millones de jóvenes a nivel global para 2030.