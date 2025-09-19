Asonal Judicial realizó plantón en la Fiscalía Seccional de Cartagena

Gran asistencia registró la asamblea general informativa, realizada en la Fiscalía Seccional de Cartagena, convocada por Asonal Judicial Bolívar.

La organización denunció en esta actividad problemáticas que, al parecer, históricamente siempre se vienen presentando. Por ejemplo, los asistentes al plantón aseguraron que en las oficinas no hay aires acondicionados, los ascensores están fuera de servicios, y los baños en mal estado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“De esta manera no se puede trabajar en esas condiciones inhumanas, atentan contra la vida y dignidad del personal en todas las secciones o especialidades, ya que el edificio no tiene ventilación, convirtiéndose en un horno. Para solucionar de raíz se necesita un sistema de aire acondicionado, baños y ascensores nuevos, hace aproximadamente 15 años están comprando el aire nuevo y nada en realidad”, aseguró a Caracol Radio un funcionario

Además de lo anterior, los trabajadores se quejaron por la carga laboral, presunta violencia, maltrato, acoso laboral, estrés, enfermedades mentales, entre otras afectaciones que, según ellos, no han sido atendidas de manera oportuna por el ente acusador a nivel nacional.

“Asonal judicial continuará muy pendiente en las soluciones de los problemas. De lo contrario nos vamos a paro judicial”.