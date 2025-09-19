Administradores de propiedad horizontal ya pueden inscribirse en línea con la Alcaldía de Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, la Oficina Asesora de Informática y Ventanilla Única de Atención al Ciudadano de la Secretaría General, anunció la puesta en marcha del nuevo sistema virtual para la inscripción de administradores, representantes legales y revisores fiscales de propiedad horizontal.

Este mecanismo en línea, disponible en el portal oficial del Distrito (www.cartagena.gov.co), permitirá a los usuarios realizar sus trámites de manera ágil, segura y eficiente, evitando desplazamientos y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.

La implementación de esta herramienta hace parte de la estrategia de modernización institucional que lidera la Administración Distrital, con el propósito de optimizar la gestión pública y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Este lanzamiento representa un paso importante hacia la digitalización y simplificación de los procesos. Con esta plataforma damos respuesta a una necesidad sentida de los administradores y representantes legales de propiedades horizontales, quienes ahora cuentan con un procedimiento más accesible y transparente”, señaló Emilio Molina, director de Control Urbano.

Por su parte, Ernesto José Robles Gómez, jefe de la Oficina Asesora de Informática, destacó: “Este desarrollo tecnológico reafirma el compromiso del Distrito con la innovación y con la entrega de herramientas digitales seguras, confiables y fáciles de usar, con estas acciones fortalecemos la transparencia, la eficiencia administrativa y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública“.

Para acceder al servicio, los interesados deberán ingresar al portal oficial del Distrito, dirigirse a la sección “Trámites en Línea”, iniciar sesión o registrarse, seleccionar la opción “Iniciar un nuevo trámite” y elegir el procedimiento de inscripción o cambio de representante legal de propiedad horizontal. Una vez diligenciado el formulario y anexados los documentos requeridos en formato digital, el sistema permitirá enviar la solicitud de manera inmediata.