Regresa a las tablas la obra ‘La culebra’ con participación de Waldo Urrego

‘La culebra’ como su nombre lo indica es una obra de teatro que está inspirada en esas culebras financieras que son normales hoy en día. Está basada en una agencia de cobranzas, donde hay una especial relación entre un cobrador y su deudor.

Julio Hernán Correal, quien es director y también actor de esta obra de teatro estuvo en los micrófonos de Caracol Radio donde habló de esta nueva temporada que ya se estrena

“La culebra es una obra de teatro que estrenamos hace dos años, la montamos con nuestro grupo llamado ‘Simulacro Producciones’ es actuada por Óscar Alzate y el gran Waldo Urrego, es una comedia negra – satírica, que gira en torno al universo de las cobranzas y las deudas”

La historia gira alrededor de un exestudiante de Universidad pública, que tiene una deuda vieja de un crédito universitario y un cobrador que lleva mucho tiempo siguiéndolo sin éxito. “Están como jugando al gato y el ratón”, indicó Correal.

Uno de los personajes que hacen parte de esta obra de teatro es Waldo Urrego, reconocido actor de teatro y televisión, recordado por su participación en producciones como Café con aroma de mujer, el robo del siglo, El cartel 2 – la guerra total, Hasta que la plata nos separe, La mujer del presidente, La sucursal, Uno al año no hace daño y El paseo 5.

“Waldo Urrego y yo (Julio H. Correal) somos muy buenos amigos. Cuando yo estaba montando la obra, un actor no pudo asistir por un tema de salud y yo me acordé de Waldo porque cumplíamos años el mismo día y era por esa misma época, le propuse el texto, le encantó e inmediatamente se vinculó y rápidamente fluyó” aseguró Julio Hernán Correal, director de La Culebra.

Julio además de ser director de esta obra también es actor, lo que le ha permitido poder hacerle ajustes a la obra en cada temporada que se presenta, según las reacciones que puede ver en el público.

‘La Culebra’ ya se ha presentado en varias temporadas en Bogotá y también en otras ciudades como Cali, Tunja, Pasto, Bucaramanga e incluso en San Francisco, Cundinamarca, donde ha tenido un gran recibimiento

¿Cuándo verla?

La obra se estará presentando en una nueva temporada en el Auditorio Sonia Fajardo de la Universidad Konrad Lorenz.

Tendrá funciones de miércoles a sábado a las 8pm a partir del 17 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 04 de octubre de 2025. Nueve de las funciones serán actuadas por Waldo Urrego, el 25 de septiembre será protagonizada por su director, Julio Hernán Correal.

Boletería:

Las boletas se pueden conseguir a través de Atrápalo.com por un precio de $50.000 pesos