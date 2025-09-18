Una Grand Celebración de Amor y Amistad con experiencias sensoriales

El mes de Amor y Amistad es la oportunidad perfecta para detenerse a agradecer y compartir con quienes queremos. Más allá de los regalos tradicionales, hoy las experiencias se convierten en una forma significativa de celebrar: momentos que se recuerdan, sabores que se disfrutan y espacios que invitan a reconectar.

En este contexto, Grand Hyatt Bogotá propone experiencias diseñadas para vivir septiembre con intensidad, conexión y complicidad, ya sea en pareja, con amigos o en familia. “Nuestro propósito es ofrecer experiencias que honren los vínculos y permitan disfrutar de la vida en su máxima expresión”, señala Gerald Ursulet, Gerente General de Grand Hyatt Bogotá.

Estas opciones están disponibles en el mes de Amor y Amistad:

Una noche para dos: Las suites y habitaciones del hotel se convierten en refugios de intimidad, con detalles que van desde un bouquet de rosas y una botella de vino espumante, hasta acceso a zonas húmedas y un menú de degustación en Ushin Japanese & Grill.

Un ritual que late al ritmo del corazón: En Zaitania Spa inspira un tratamiento que combina acceso al circuito hídrico, hidratación facial y una copa de vino compartida. Todo acompañado de gestos simbólicos, como un bouquet de flores, para recordar que el bienestar también se celebra en pareja.

Brunch de Amor y Amistad; El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, Capitalino Restaurant abre sus estaciones de cocina internacional y local para un brunch especial de Amor y Amistad. Aperol spritz, mimosas, música en vivo y estaciones dulces y saladas se suman a un ambiente festivo.

El placer de compartir sabores: Durante septiembre, Ushin Japanese & Grill ofrece un menú exclusivo de Amor y Amistad que combina la tradición japonesa con toques contemporáneos. Platos como el atún curado en kombu o el gyudon marinado en mirin con creaciones dulces y frescas, diseñadas para disfrutar en pareja o entre amigos. Consulta más información en Instagram @grandhyattbogota.