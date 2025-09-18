Restaurantes de Cúcuta apuestan por el 20% más de ventas en Amor y Amistad

Cúcuta.

Los restaurantes de Cúcuta ya tienen todo preparado para celebrar Amor y Amistad este fin de semana, una de las fechas más importantes del año para el sector.

Rubén Bitar, representante del gremio gastronómico, aseguró que los establecimientos trabajan desde hace semanas en menús especiales, estrategias de mercadeo y reservas anticipadas para garantizar una experiencia única a los comensales.

“Cada restaurante está listo, con su menú diseñado, su publicidad en marcha y el personal preparado. Es un día especial en el que predominan las cenas románticas y los almuerzos en pareja, y por eso nuestra expectativa es crecer en un 20% las ventas en comparación con años anteriores”, señaló Bitar.

El dirigente reconoció que la situación económica ha golpeado al sector, pero destacó que el compromiso de los empresarios y la fidelidad de los clientes son factores que ayudan a sostener la dinámica comercial.

En cuanto a la seguridad, precisó que, aunque persisten algunos problemas, la percepción en la ciudad ha mejorado.

“No estamos en el paraíso, pero la gente está saliendo más tranquila, gracias a los esfuerzos que se han hecho desde la Alcaldía”, agregó.

La invitación, según Bitar, es a apoyar el comercio local y aprovechar la riqueza culinaria que ofrece Cúcuta.

“Tenemos una variedad inmensa de restaurantes: comida típica, china, peruana, internacional. La competencia es fuerte y la calidad es muy buena. Por eso decimos que nuestra ciudad es prácticamente la capital gastronómica de Colombia”, puntualizó.

Con esta apuesta, el gremio confía en que el fin de semana no solo refuerce el sentido de Amor y Amistad entre los cucuteños, sino que también se convierta en un impulso para la economía local.