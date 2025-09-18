Reactivan obras y peajes en la vía Medellín–Bogotá tras acuerdo con comunidades

Medellin, Antioquia

Después de varios días de bloqueos y suspensión de cobros por protestas ciudadanas, el Instituto Nacional de Vías (Invías) logró reactivar este 17 de septiembre de 2025 las obras y la operación normal de los peajes en los sectores de Cocorná y Puerto Triunfo, en la vía Medellín–Bogotá.

El desbloqueo se dio luego de una reunión entre funcionarios del Invías y representantes de los transportadores y habitantes de la región, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre. Durante ese encuentro, se atendieron las principales inconformidades relacionadas con el deterioro vial, la falta de atención a emergencias y el cobro continuo en los peajes sin ejecución visible de obras.

Nuevo contrato de mantenimiento y servicios

El Invías informó que el Contrato de Obra No. 1588 de 2025 inició formalmente el 12 de septiembre, con el objetivo de realizar mantenimiento, operación, tapahuecos y asistencia a los usuarios de este importante corredor logístico entre Antioquia y Cundinamarca.

Como parte de los compromisos adquiridos, desde el 16 de septiembre se dispuso una ambulancia adicional en el tramo y se avanza en la activación de un carro taller para reforzar la atención a emergencias mecánicas.

Normalización del cobro en los peajes

Tras estos avances, el peaje de Cocorná reanudó operación a las 8:00 p.m. del 15 de septiembre, mientras que el de Puerto Triunfo lo hizo el 16 de septiembre a las 4:00 p.m., informó el Instituto.

El restablecimiento de los cobros, que habían sido suspendidos por los manifestantes como medida de presión, se dio tras verificar el cumplimiento de las exigencias básicas de transitabilidad y atención.

Gobierno mantiene diálogo con comunidades

Invías destacó que el Ministerio de Transporte mantiene comunicación permanente con las comunidades y gremios transportadores para atender sus necesidades, evitar bloqueos y garantizar el derecho a la movilidad.

Este corredor ha sido estratégico tanto para el abastecimiento de mercancías como para el turismo entre Medellín y el centro del país, por lo que su parálisis representa millonarias pérdidas económicas y riesgos humanitarios.