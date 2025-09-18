Ministro de Defensa desmiente denuncia de presunta corrupción por pagos de gastos funerarios

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este martes las acusaciones de presunta corrupción en su cartera, luego de que la representante a la Cámara Carolina Arbeláez denunciara que en 2023 se habrían pagado más de 1.200 auxilios funerarios, pese a que las muertes de militares y policías apenas llegaron a 84.

“Es una desinformación. No sé quién la desinformó a ella, pero es uno de los problemas que también hablábamos acá. El 53 % de la información que circula en redes sociales es falsa y nosotros hemos sido víctimas de ello”, afirmó Sánchez durante su intervención.

El ministro explicó que los auxilios funerarios no se limitan a los uniformados activos fallecidos, sino que también cubren a pensionados y a los familiares de quienes tienen derecho a ese beneficio.

“Por ejemplo, yo puedo pagar un auxilio funerario para mi mamá, mi padre o un hermano, y yo sigo vivo. Entonces no pueden decir que estoy haciendo algo equivocado”, aclaró.

El ministro Sánchez anunció que el Ministerio de Defensa emitirá un comunicado oficial para precisar las cifras y el alcance de estos pagos.

“Es una información equivocada que le llegó y que vamos a aclarar absolutamente. Pero ya después de dicho eso, es como espulgar una gallina: ¿cómo le pone usted las plumas?”, concluyó.

La representante Arbeláez, de la bancada de oposición, no se ha pronunciado aún frente a las explicaciones del ministro, mientras tanto la denuncia continúa generando debate político sobre la transparencia en el manejo de los recursos del sector defensa.