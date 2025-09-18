María José Pizarro recorre Boyacá y presenta propuestas de cara a 2026
La precandidata presidencial del Pacto Histórico destaca proyectos de infraestructura, educación, salud y reforma agraria, y reafirma su compromiso con la unidad del movimiento de cara a las elecciones de 2026.
Tunja
La senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, María José Pizarro, inició una gira por Boyacá con el objetivo de presentar sus propuestas a la ciudadanía y explicar su visión para el desarrollo del departamento en caso de llegar a la Presidencia en 2026.
Propuestas
Durante su visita, Pizarro destacó la necesidad de fortalecer proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico, social y educativo del departamento. Entre sus principales propuestas señaló:
- Infraestructura y transporte: “Es fundamental continuar con el fortalecimiento del sistema ferroviario del departamento”, aseguró.
- Transición energética y minería: Promover proyectos de energía sostenible y mantener un diálogo constante con los sectores mineros.
- Salud pública: Consolidar y fortalecer la red hospitalaria pública, garantizando servicios de calidad a toda la población.
- Educación superior: Mejorar la cobertura, calidad y gratuidad de la educación, especialmente en Tunja, considerada la capital estudiantil del departamento.
- Reforma agraria: “La entrega de tierras es clave para generar equidad. Necesitamos avanzar en una segunda etapa de la reforma agraria, que incluya la industrialización del campo, tecnificación de la producción y generación de más riqueza para el campesinado”, afirmó Pizarro.
- Soberanía alimentaria: Destacó la importancia de fortalecer la producción local, recordando que “departamentos como Boyacá ayudaron a mitigar la crisis alimentaria durante la pandemia en Bogotá”.
Unidad y retos del Pacto Histórico
Sobre la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral que condiciona la participación de algunos movimientos dentro del Pacto Histórico, la precandidata fue enfática:
“Nuestra decisión es clara: vamos todos juntos o no hay Pacto Histórico. Vamos a recurrir a todos los mecanismos legales para garantizar nuestro derecho a la unidad”, señaló.
Pizarro explicó que, a pesar de las dificultades, el partido mantiene su compromiso con la democracia interna y la unidad entre las distintas fuerzas progresistas del país, frente a sectores tradicionales que buscan dividir al movimiento.
Relaciones internacionales y políticas públicas
La precandidata también se refirió a temas internacionales y nacionales de relevancia:
- Descertificación de Colombia por Estados Unidos: “Es una decisión ilegal y política que afecta directamente al campesinado, pues retira recursos destinados a la sustitución de cultivos y fortalece la ilegalidad en el país”.
- Reforma a la salud: Consideró que es fundamental fortalecer la red hospitalaria, avanzar en prevención y garantizar un sistema que proteja la vida de los ciudadanos:
“Colombia merece el mejor sistema de salud posible. No se trata de mantener un sistema imperfecto por miedo, sino de construir uno que realmente funcione para la población”.
Consultas internas
En relación con la consulta del Pacto Histórico programada para octubre y la participación en las elecciones de marzo, Pizarro indicó que se están evaluando alternativas legales y administrativas:
“Estamos revisando tutelas, recursos y dialogando con la Registraduría para explorar la posibilidad de aplazar las consultas. Presentaremos una candidatura de unidad y nuestra premisa es clara: vamos todos juntos o no vamos”.