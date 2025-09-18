Manifestaciones en El Guavio: se llegan a acuerdos con la población de Ubalá, Cundinamarca

Cundinamarca

Continúan las protestas en el sector de El Ramal de Junín, en Cundinamarca por parte de campesinos que exigen obras de compensación social a cambio del funcionamiento de la hidroeléctrica El Guavio , por parte de Enel Codensa.

Aunque representantes de la multinacional, alcaldes locales y funcionarios del gobierno departamental se reunieron para llegar a acuerdos, solo se pudieron concretar algunas peticiones con la población de Ubalá.

“No quedamos del todo satisfechos porque sobre el tema de algún incentivo en el servicio de energía o en el valor del kilovatio no se pudo llegar a un consenso, pero quedó plasmado para una mesa de trabajo”, aseguró Rubén, un habitantes de Ubalá que participó en la reunión.

Los manifestantes de este municipio se retiraron del punto de la manifestación, pero la protesta continúa activa.

“Queremos aclarar que la comunidad no está pidiendo dinero, sino obras y servicios: acceso a las vías de reposición que ellos hicieron al transporte fluvial, nos tengan un servicio de transporte de ambulancia y una compensación en la factura de la energía”, aseguró Ferney , uno de los voceros de la comunidad de Gachalá.

Todavía falta de las entidades se reúnan y lleguen a acuerdos con las peticiones que tienen las poblaciones de Gachalá, Gama, Junín y Gachetá.