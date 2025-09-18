🔴EN VIVO | Newcastle vs. Barcelona por Champions League: siga acá el directo del partido

¡Último día de la primera fecha de la UEFA Champions League! <b>Este jueves 18 de septiembre se cierra la primera jornada del torneo. Newcastle vs. Barcelona se enfrentarán a partir de las 2:00 de la tarde</b> (hora Colombia) en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.<b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/17/en-vivo-bayern-munich-vs-chelsea-siga-aca-a-luis-diaz-en-el-partidazo-por-champions-league/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/17/en-vivo-bayern-munich-vs-chelsea-siga-aca-a-luis-diaz-en-el-partidazo-por-champions-league/?rel=buscador_noticias"><b> </b><b>Bayern Múnich de Luis Díaz superó al Campeón del Mundo en Champions League</b></a><b>El equipo español llega a este compromiso tras ser segundo en LaLiga,</b> luego de obtener tres victorias y un empate, la diferencia con el Real Madrid es apenas de dos punto. Por su parte, <b>el equipo inglés es décimo en la Premier League </b>con 5 puntos tras obtener dos empates, una victoria y una derrota.