La guerra del SOAT de ambulancias en el Huila, será controlada con tecnología.

Neiva

Son más de 36 los siniestros viales presentados en el Huila donde se han visto ambulancias involucradas, el tema ha sido complejo en la ciudad de Neiva, donde han fallecido dos personas por la guerra del SOAT el cual es común entre ambulancias, el cual les obliga a desplazarse en altas velocidades por las vías de la ciudad.

Ante esta problemática el gobierno departamental contrató a una compañía especializada para realizar e implementar un software para controlar y organizar zonas para su desplazamiento y cubrimiento de las emergencias en la ciudad.

“Fue una inversión cercana a los $400.000.000 lo cual permitirá ponerle fin a la guerra por el SOAT que se presenta entre las ambulancias, hecho que ha dejado víctimas fatales y heridos”, dijo Cesar Roa, secretario de salud del Huila

El nuevo software se tiene previsto estar implementado y en funcionamiento en el mes de diciembre de 2.025