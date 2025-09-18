Jorge Acevedo confirma la inclusión de Morelli como barrio de Cúcuta

Cúcuta

Después de 14 años de lucha, Morelli ya comenzó a oficializarse como barrio de la ciudad de Cúcuta. Durante los próximos meses la administración municipal comenzará a ejecutar obras en este barrio, así lo confirmó Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta.

“Hubo una ordenanza, en la cual se le entrega a la ciudad de Cúcuta el barrio Morelli, para poder definirle la situación a estas personas que no sabían si eran de Cúcuta o de Villa del Rosario, pues hoy son de nuestro municipio y son bienvenidos a nuestra hermosa y bella villa del San José de Cúcuta”, resaltó Acevedo.

Agregó que ahora la administración municipal “debe hacer unos estudios topográficos para incorporarlos al plan de ordenamiento territorial a la ciudad de Cúcuta, ya esos estudios se están haciendo por parte de la Secretaría de Planeación”.

Así mismo informó que “tenemos una meta que, para la primera semana de octubre debemos entregar estos estudios y hacer que en Concejo de Cúcuta se haga el debate para recibir estos predios y poder nosotros salir a invertir en obras importantes en el barrio Morelli”.

Enfatizó que “la obra más importante es la pavimentación de 1.8 kilómetros, de la vía principal de este barrio”.