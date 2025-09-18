Jhon Edisson Ortega llega al MinTrabajo con el compromiso de mejorar las condiciones laborales

Norte de Santander

Desempleo e informalidad son los dos principales problemas que aquejan a los nortesantandereanos y que ahora representan un reto para Jhon Edisson Ortega, el exdiputado de Norte de Santander que fue designado en el Ministerio de Trabajo.

Ortega asegura que llega con el compromiso de mejorar las condiciones laborales en Norte de Santander.

“Nos toca trabajar de manera interinstitucional. Nadie tiene la varita mágica para resolver los problemas sociales. Los temas del trabajo son temas complejos y nos toca trabajar de la mano con las empresas, con las instituciones, con los gremios, con las autoridades locales, con el nivel nacional”.

Agregó el exdiputado que “la disposición y el compromiso que tenemos es a puentear, a saber articular, a unir esfuerzos. Aquí no venimos con protagonismos, sino que venimos a colocarnos una camiseta de unir la región con objetivos. El primero que tenemos a la vista es la reforma laboral. Tenemos que materializarla, tenemos que comenzar a ver resultados, con las empleadas domésticas, en el sector rural, con quienes están trabajando injustamente sin que se le reconozcan la horas extras, los horarios dominicales. Tenemos que materializar los derechos que casi que históricamente le han sido negados a los trabajadores”.

Indicó que estuvo cerca de dos años alejado de la política porque necesitaba un descanso físico y mental después de muchos compromisos adquiridos en periodos anteriores.