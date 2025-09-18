Jader Tremendo lanza oficialmente su segundo álbum La Galaxia

Cartagena

Jader Tremendo uno de los Djs de champeta más importantes en Colombia, lanza oficialmente su segundo álbum denominado #LaGalaxia, un proyecto en donde logra brindarle a su público 19 canciones, para que todos tengan la posibilidad de disfrutar de un álbum completamente innovador con un concepto comercial e internacional.

‘’Las emociones invaden mi corazón, al saber que este es mi segundo álbum y pues la verdad estoy muy, muy, muy emocionado, al saber cómo la gente ya deseaba escucharlo sin aun salir el álbum, se siente muy grato tener ese apoyo de todos mis seguidores de tal magnitud’’- Jader Tremendo.

Artistas como; Juanda Caribe, Altafulla, Twister, Mr Black, Mc Car, Kevin Flórez, Jota L, Mickey Love, Zaider, Eddy Jay, Mc Koliwa, K2 La Para, Karlis Down, Young F, Dandy Bway, Raumir, entre otros, hacen parte de este álbum que busca conquistar el corazón de todos los colombianos con el objetivo de ser uno de los mejores álbumes de champeta en los últimos tiempos.

‘’ Curiosamente #LaGalaxia se iba a llamar mi primer álbum, pero debido a que no tenía tiempo decidí cambiarlo por #LosNuevosCodigos, ya que la #LaGalaxia sabia que me iba a tomar mucho tiempo, llevo mas de 6 meses elaborando todo esto que se llama #LaGalaxia esta nueva propuesta, este nuevo álbum que les presento a todos los amantes de la champeta’’- Jader Tremendo

El álbum estuvo bajo la producción musical de Yander ‘’The Producer, ‘’Leo Dam’’, Mauro ‘’El Que produce’’ entre otros, y cuenta con un Live Concert oficial, filmado en una locación cerrada ubicada en las instalaciones de Nova Producciones, bajo la dirección de Carlos Marín.

‘’A mis seguidores gracias por siempre esperar algo bueno de mí, ustedes son el motivo mío para seguir siempre, porque después de Dios ustedes son los que me dan esa energía, esa fuerza suficiente para yo trasnochar todos estos 2 meses aproximadamente que duré metido en el estudio y editando algo muy bueno para ustedes, sé que esperan lo que yo les di en este álbum, ¡Lo Mejor!’’- Jader Tremendo.