Cartagena

Informe médico de Real Cartagena: Marrugo sin incapacidad y Montero espera resonancia magnética

El lateral Cristián Flórez sigue su proceso de recuperación

Real Cartagena

Real Cartagena

Luego de la derrota en Tunja 3-1 ante Patriotas, Real Cartagena sigue su preparación de cara al siguiente compromiso el próximo domingo 21 de septiembre, a las 5:00 pm en el estadio Jaime Morón.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde el departamento médico, se conoció el estado de salud de varios jugadores que han salido con molestias o lesiones graves.

Christian Marrugo

Diagnóstico, trauma y heridas múltiples dedo de mano izquierda, Rayos X sin evidencia de lesion osea con manejo médico y vendaje de protección. No amerita incapacidad.

Fredy Montero

Se realiza estudio ecográfico, sin evidencia de edema ni lesión por ruptura muscular. A la espera de resonancia magnética.

Ignacio Pereira

Recibe alta médica. Pendiente alta deportiva.

Arley Rodríguez

Recibe alta médica. Pendiente alta deportiva.

Cristian Flórez

Diagnóstico, post operatorio reconstrucción de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial. En fase de recuperación y rehabilitación. Incapacidad relativa a evolución.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad