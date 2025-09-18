Informe médico de Real Cartagena: Marrugo sin incapacidad y Montero espera resonancia magnética

Luego de la derrota en Tunja 3-1 ante Patriotas, Real Cartagena sigue su preparación de cara al siguiente compromiso el próximo domingo 21 de septiembre, a las 5:00 pm en el estadio Jaime Morón.

Desde el departamento médico, se conoció el estado de salud de varios jugadores que han salido con molestias o lesiones graves.

Christian Marrugo

Diagnóstico, trauma y heridas múltiples dedo de mano izquierda, Rayos X sin evidencia de lesion osea con manejo médico y vendaje de protección. No amerita incapacidad.

Fredy Montero

Se realiza estudio ecográfico, sin evidencia de edema ni lesión por ruptura muscular. A la espera de resonancia magnética.

Ignacio Pereira

Recibe alta médica. Pendiente alta deportiva.

Arley Rodríguez

Recibe alta médica. Pendiente alta deportiva.

Cristian Flórez

Diagnóstico, post operatorio reconstrucción de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial. En fase de recuperación y rehabilitación. Incapacidad relativa a evolución.