Golpe contra el tráfico de autopartes robadas en Bogotá: más de 250 motores fueron encontrados. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bogotá encontró más de 250 motores de diferentes marcas con seriales alterados y regrabaciones, en el sector de La Estanzuela, en localidad de Los Mártires.

Esto significó un importante golpe contra el tráfico de autopartes hurtadas en la capital del país.

“Este es un gran resultado, es el quinto golpe que se le da a esa cadena delincuencial dedicada al hurto de motores. Gracias al trabajo de la Policía Metropolitana hemos realizado cinco operativos que nos han permitido llegar a 800 motores con falsedad marcaria. Dos de ellos se adelantaron en La Estanzuela, dos en el sector del 7 de agosto y uno en el Restrepo”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario subrayó que se trata de una estructura criminal que la administración continuará combatiendo.

“Estamos determinando y con la Fiscalía coordinar cuáles quedarán capturados, pero seguramente a las personas los colocamos a disposición de las autoridades por los delitos de receptación y falsedad marcaria”, aseguró el comandante de la Policía de Bogotá, el general Cristancho.