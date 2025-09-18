Estudiantes lideran simposio de oncología en Neiva para prevenir y educar sobre el cáncer

Neiva

El simposio de oncología, liderado por estudiantes de la Universidad Surcolombiana, busca brindar un espacio académico de reflexión y aprendizaje en torno a la prevención e investigación del cáncer. El Huila se ha convertido en uno de los departamentos con mayor incidencia de esta enfermedad, lo que hace urgente promover encuentros que fortalezcan la preparación del personal de salud y de la comunidad en general.

Durante el evento participan especialistas de la región y de Bogotá, quienes comparten experiencias y actualizaciones sobre diversas áreas como ginecología oncológica, radiología y nuevas medidas terapéuticas. La iniciativa, además, coincide con la conmemoración del mes de concienciación sobre el cáncer infantil, lo que le otorga un valor adicional en la sensibilización de los asistentes frente a esta problemática de salud pública.

Según Mirian Nicole Vargas, una de las organizadoras, comentó que “Los organizadores recalcan que el cáncer no debe entenderse como sinónimo de muerte, sino como una patología que puede tratarse exitosamente si se detecta de manera temprana. En promedio, dos de cada diez personas que consultan en servicios médicos reciben un diagnóstico oncológico, lo que refleja la necesidad de reforzar la cultura del tamizaje y la consulta médica oportuna”.

En el Huila, los tipos de cáncer con mayor prevalencia son el de próstata, mama y pulmón, además del gástrico. Por ello, se insiste en la importancia de la autoexploración, los controles médicos periódicos y la vacunación contra el virus del papiloma humano, que previene el cáncer de cuello uterino. El mensaje central del simposio es claro: la prevención y el diagnóstico temprano salvan vidas.