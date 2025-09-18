Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2025 44:09 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la buena actualidad del Once Caldas y su posibilidad de clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana. César dijo: “Hernán Darío Herrera está dando una lección de como dirigir equipos de fútbol. Cuando los refuerzos llegaron, el equipo arrancó mal, pero se han ido recuperando”. Sobre el tema Steven agregó: “Si yo le hubiera preguntado hace cuatro meses si Once Caldas iba a estar en la semifinal ¿Usted qué me hubiera dicho? Porque los refuerzos no se han visto tanto, pero en Copa Sudamericana todos han subido el nivel”.

