Desarticularon en el Tolima a las redes de apoyo del Frente 57 ´Yair Bermúdez´ de las disidencias de las Farc

Ibagué

Caracol Radio conoció que en operativos simultáneos desarrollados por parte del Ejercito, Policía y la Fuerza Aérea en el corregimiento La Marina y en la vereda San José del Cañón de Las Hermosas, en el municipio de Chaparral, se logró dar un golpe a las redes de apoyo del Frente 57 ´Yair Bermúdez´ que estaba tratando de hacer control territorial en esta sur del departamento.

En la operación se capturó a alias ´Tito´, cabecilla principal de la red de apoyo al terrorismo (RAER), del GAO-r Frente 57 Yair Bermúdez, junto a tres integrantes identificados como alias ´Virgelio´, alias ´Rodolfo´, por otra parte, alias ´Orlando´, quien ya se encontraba privado de la libertad y recibió nuevas imputaciones por parte de las autoridades competentes.

“Vuelvo y reitero, ellos querían tener el control territorial de esa zona, y ustedes saben que el control territorial sobre esa zona se quiere tener básicamente por el corredor del narcotráfico, qué significa para estas estructuras. Así que fue un grupo que fue desarticulado gracias a ese trabajo”, destacó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

De acuerdo con labores de inteligencia, esta comisión estaría ubicada en el sur del Tolima. Alias ´Tito´, desde el año 2024, habría venido ejecutando acciones ilegales como extorsiones en los municipios de Chaparral, Roncesvalles, Rioblanco y Planadas. Presuntamente, era el responsable de coordinar los movimientos logísticos de la estructura armada en el corregimiento de Las Hermosas, Chaparral, y en Roncesvalles. En el presente año, habría sido designado como cabecilla de la RAER de dicha comisión.

De acuerdo con las cifras entregadas por la gobernadora del Tolima, en su mayoría muchos de los integrantes y cabecillas de estas estructuras delincuenciales, son integradas por jóvenes quienes entregan la vida y su futuro a la guerra.

“Todos los jóvenes, en su gran mayoría, ingresan a estos grupos delincuenciales, terminan o muertos o capturados, entregando su vida, entregando su futuro. En la guerra, no en el futuro. El llamado que hoy hacemos es a que se desmovilicen”, puntualizó.

Por su parte, el comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Diego Fernando Patiño Orozco, indicó que “Este resultado operacional de la Fuerza Pública contribuye a generar tranquilidad entre los habitantes del sur del Tolima, afecta las economías ilícitas de estructuras criminales que pretenden consolidarse en la región y debilita sus intenciones de fortalecer el trabajo político y de organización de masas en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca”.