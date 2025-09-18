Delincuentes quemaron un microbús en la vía Ibagué – Rovira

Ibagué

La Policía Metropolitana confirmó que se presentó un hecho delincuencial en el que fue incinerado un microbús afiliado a la empresa Velotax en la vía que conecta la zona urbana de Ibagué con el corregimiento del Totumo.

Los hechos que sucedieron en la noche del miércoles 17 de septiembre tienen una primera línea de investigación que daría cuenta de un presunto caso de robo de las pertenencias del conductor del vehículo.

“En la vía que conduce de Ibagué al municipio de Rovira se presenta un hecho en el que resulta incinerado un microbús el cual fue abordado por unas personas que inicialmente comenten hurto de los elementos al conductor”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial, tras el hurto, los delincuentes procedieron a incinerar el vehículo de transporte público, luego huyeron de lugar “Hacemos un llamado a la comunidad que tenga algún tipo de información sobre los responsable de este hecho entregarla a las autoridades para esclarecer esta situación”.

Por su parte, Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos, reveló que al lugar de los hechos arribaron varias unidades que atendieron la emergencia y lograron apagar las llamas.

“Al llegar encontraron que era un vehículo de transporte de pasajeros el cual tiene como presunta causa de este hecho el intento de hurto que se habría generado con relación a dicho vehículo. En el sitio no se presentaron personas lesionadas”, dijo Pineda.

Las autoridades avanzan con la investigación para establecer si el caso corresponde a un hurto, o corresponde a otro tipo de situación que determinará la indagación.