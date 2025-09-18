Encuentro entre Petro y Galán: Inseguridad en Bogotá y reconstrucción Hospital San Juan de Dios

Con una posición conciliadora, concluyó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, que tenía como eje principal la discusión del Hospital San Juan de Dios.

El alcalde Galán aseguró que trabajarán en conjunto para garantizar la reconstrucción del complejo hospitalario, sin que se ponga en riesgo a la ciudadanía o los intereses nacionales.

“Ha habido unas historias diferencias en el camino para la recuperación, pero hoy avanzamos en el diálogo. No hemos logrado una fórmula específica,