Actualidad

Encuentro entre Petro y Galán: Inseguridad en Bogotá y reconstrucción Hospital San Juan de Dios

La reunión concluyó en un encuentro conciliador entre el Gobierno y Distrito.

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán

Con una posición conciliadora, concluyó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, que tenía como eje principal la discusión del Hospital San Juan de Dios.

El alcalde Galán aseguró que trabajarán en conjunto para garantizar la reconstrucción del complejo hospitalario, sin que se ponga en riesgo a la ciudadanía o los intereses nacionales.

“Ha habido unas historias diferencias en el camino para la recuperación, pero hoy avanzamos en el diálogo. No hemos logrado una fórmula específica,

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad