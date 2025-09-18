Con una acción popular el Tolima busca que las EPS se pongan al día con red pública y privada

Tolima

Este viernes 19 de septiembre se realizará una audiencia pública en el Tribunal Administrativo del Tolima en la que estarán presentes de manera conjunta, la red pública, la red privada y los especialistas del sector salud para exigir el pago de la millonaria deuda que las EPS mantienen con hospitales y clínicas del departamento.

“El viernes vamos a estar todos unidos, porque la salud de los tolimenses está en juego”, aseguró la gobernadora, Adriana Matiz. La mandataria seccional destacó que es prioridad defender el derecho a la salud de más de un millón trescientos mil tolimenses afiliados al sistema.

De acuerdo con Matiz, la deuda con las instituciones asciende a $1.2 billones, de los cuales más de $800.000 millones corresponden a hospitales públicos y más de $400.000 millones a la red privada. El Hospital Federico Lleras, centro de referencia en el departamento, soporta una deuda de $240.000 millones.

¿Qué busca la acción popular?

Caracol Radio estableció que este mecanismo liderado por la Gobernación del Tolima busca que el Tribunal ordene el pago de la cartera y garantice los giros oportunos.

“Necesitamos que se decrete la medida cautelar y que no se suspenda por apelaciones. Hoy más que nunca, cuando se habla de la liquidación de varias EPS, es urgente una solución”, mencionó Matiz.

El encuentro que se realizará este viernes a las 8:00 a.m. contará con la participación de los especialistas del Federico Lleras, quienes decidieron sumarse a la acción.

“Ellos son quienes atienden directamente a los pacientes, les dan la cara, y conocen la realidad de primera mano. Por eso su voz será importante en esta audiencia”, señaló Matiz.