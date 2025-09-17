Protestas de comerciantes en La Mesa, Cundinamarca completan más de 24 horas

Cundinamarca

Los comerciantes y habitantes del municipio de La Mesa en Cundinamarca bloquearon las calles en forma de protesta por la implementación de las zonas de estacionamiento regulado y los cambios de sentido de las vías, mientras la malla vial se encuentra en pésimo estado.

De acuerdo con los manifestantes, esto ha causado graves consecuencias económicas en los comercios del municipio.

“ Hay más desempleo , hay madres cabeza de hogar sin trabajo, los comerciantes han tenido que despedir a sus empleados, otros han quebrado”, aseguró una habitante de La Mesa.

La comunidad ya lleva más de 24 horas bloqueando las calles del municipio exigiendo la presencia de la alcaldesa Laura Marcela Londoño, para que atienda a las peticiones.

Ante estas solicitudes, la mandataria aseguró que con respecto a los cambios de sentido de las vías “convoco a una reunión con el gremio del comercio el próximo viernes 19 de septiembre a las 2 p.m en la Alcaldía, con el fin de que concertemos estrategias articuladas para el comercio”.

En cuanto a las zonas de parqueo pago , la alcaldesa aseguró que se realizará la supervisión de este contrato y que se dispondrá de un canal PQR para las denuncias ciudadanas.

Sin embargo, los manifestantes aseguran que deben reconocerse las otras peticiones del gremio, como la señalización de las vías, la pavimentación de estas y trabajar en la creciente inseguridad en el municipio.