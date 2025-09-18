Autoridades advierte sobre riesgos de préstamos ilegales en Neiva

Neiva

La Policía Metropolitana de Neiva hizo un llamado a la comunidad para evitar acudir a prestamistas ilegales conocidos como “gota a gota”. Estos negocios informales ofrecen aparentes soluciones rápidas, pero imponen intereses excesivos que terminan en deudas interminables e imposibles de pagar.

Las autoridades recordaron que el principal riesgo de este tipo de préstamos es la violencia ejercida por quienes los manejan. Cuando las personas entran en mora o incumplen con una cuota, los prestamistas recurren a amenazas y agresiones que ponen en peligro la integridad de los ciudadanos.

El coronel Alex Méndez, comento que “en ese sentido, la Policía recomendó a la ciudadanía acudir únicamente a entidades financieras constituidas y vigiladas por las autoridades competentes. Estos organismos ofrecen créditos legales, con intereses regulados y bajo protección de las normas establecidas en el país”.

Finalmente, la institución invitó a las víctimas de los “gota a gota” a denunciar de inmediato cualquier caso de intimidación o cobro ilegal. Para ello, la Policía Metropolitana de Neiva dispone de canales de atención habilitados, donde se orienta a los afectados y se inician las acciones legales correspondientes.