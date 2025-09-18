Atlético Bucaramanga vs. Tolima por Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir este partidazo
Un compromiso en lo alto de la tabla que promete estar cargado de emociones.
Este viernes 19 de septiembre inicia la fecha 12 de la Liga Colombiana. El duelo que se encargará de abrir la jornada es Atlético Bucaramanga vs. Tolima en el estadio Departamental José Americo Montanini.
Ambos equipos van en búsqueda de la victoria. Los Leopardos, por un lado, se quieren seguir manteniendo líderes, mientras que por el otro, El Glorioso quiere mejorar su posición en la tabla y acercarse a la zona alta.
Así llega al compromiso Atlético Bucaramanga
Los Leopardos vienen de igualar 0-0 con América de Cali por la fecha 2 de la Liga Colombiana, partido que tuvo que ser aplazado por el hecho de que ambos equipos estaban participando en la Copa Sudamericana.
Para este duelo, Bucaramanga no contará con el jugador Carlos de las Salas debido a que fue expulsado por doble tarjeta amarilla.
Así llega al compromiso Tolima
Los dirigidos por Lucas González llegan de golear 4-0 a Boyacá Chicó con anotaciones de Marlon Torres (7′), Gonzalo Lencina (29′), Brayan Rovira (59′) y Mauricio González (74′). Con esta resultado, Tolima consigue tres victorias, una derrota y un empate en las últimas cinco fechas.
Último antecedente
La última vez que ambos equipo se enfrentaron directamente fue el pasado 6 de abril por la fecha 12 de la Liga Colombiana del primer semestre. Tolima fue el que se llevó la victoria luego de derrotar 2-1 al Bucaramanga con anotaciones de Andrés Arroyo al minuto 55 y Adrián Parra al 81 en el estadio Manuel Murillo Toro.
Posible alineación del Bucaramanga
Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Alejandro Artunduaga; Leonardo Flores (Félix Charrupí), Aldair Zárate, Kevin Londoño, Faber Gil, Fabián Sambueza; y Luciano Pons.
DT: Leonel Álvarez
Posible alineación de Tolima
Cristopher Fiermarin; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira; Jersson David González, Juan Pablo Torres, Mauricio González; Gonzalo Lencina.
DT: Lucas González
Fecha, hora y cómo seguir
El partido se disputará este viernes 19 de septiembre desde las 6:00 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.