Asesinato de una mujer de 62 años conmociona a Montería: ya se manejan indicios del responsable

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, entregó detalles del asesinato de una adulta mayor en Montería.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, informó este jueves del fallecimiento de una mujer de 62 años en el hospital de Montería, víctima de un ataque con arma blanca. La víctima fue identificada como Elvia Esther Racinis Ramos.

El lamentable suceso, calificado por las autoridades como un “hecho de sangre que enluta” a la comunidad, se inició alrededor del mediodía del miércoles, 17 de septiembre, cuando la víctima solicitó ayuda a gritos. Vecinos de la zona acudieron de inmediato en su auxilio y la auxiliaron, percatándose de que presentaba una lesión cortante a la altura del cuello.

Tras los primeros auxilios proporcionados por la comunidad, la mujer fue trasladada con urgencia a un centro médico para recibir atención profesional. A pesar de los esfuerzos del personal especializado, su estado era de extrema gravedad debido a la herida provocada por el arma blanca.

Finalmente, durante la tarde de ese mismo día, falleció a causa de la severidad de las lesiones. La rapidez de la respuesta ciudadana permitió su traslado inmediato, pero la naturaleza de la herida resultó ser fatal.

Autoridades inician una investigación

Inmediatamente después de confirmarse el deceso, las autoridades activaron el protocolo de investigación. En el lugar de los hechos se encuentra trabajando personal de la Fiscalía General de la Nación, junto con investigadores de la Policía Nacional y equipos de inteligencia.

El objetivo de las actuaciones es recaudar todos los elementos probatorios necesarios que permitan individualizar y capturar al responsable del crimen. Las autoridades han manifestado un avance significativo en las primeras indagaciones.

“Podemos decir que gracias a información oportuna de nuestra comunidad tenemos ya indicios importantes frente al posible responsable”, señaló el coronel Héctor Ruiz en su declaración a los medios.

Este dato crucial, proporcionado por testigos del área, se erige como una pieza fundamental para el desarrollo de la investigación. Si bien el caso ha generado una natural preocupación y consternación en la ciudadanía, las autoridades hicieron un llamado a la calma y a la responsabilidad informativa.

No especular con el caso

Las autoridades fueron enfáticas en solicitar a la comunidad y a los diferentes medios de comunicación que se abstengan de especular sobre las circunstancias del hecho o la identidad del posible agresor, con el fin de no generar un clima de miedo o temor infundado.

Reiteraron su compromiso de trabajar de manera incansable para esclarecer los hechos con celeridad. “Queremos decirles que estamos trabajando y que vamos a dar pronto resultados frente a este hecho”, concluyó el coronel Ruiz, transmitiendo un mensaje de confianza en la labor investigativa.