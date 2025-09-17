Uno no vuelve a ser el mismo luego de perder el amor: Marcela Sarmiento, sobre su más reciente libro

Marcela Sarmiento es una de las periodistas colombianas más querida y recordadas tanto por oyentes de radio como por televidentes, recientemente ella presentó su libro titulado “El ruido de la ausencia, la calma del amor”, una obra en la que cuenta los difíciles momentos que vivió con la pérdida de su pareja, Alejandro Nieto, quien falleció como consecuencia de un infarto cuando tenía 48 años, el 8 de febrero de 2016.

