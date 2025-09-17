UNITECNAR representó a Colombia en el Americas Competitiveness Exchange

Durante seis días, UNITECNAR tuvo el honor de representar a Colombia en la 21ª edición del Americas Competitiveness Exchange (ACE), la principal red de desarrollo económico, innovación y emprendimiento de las Américas, celebrada en Belém, Brasil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento reunió a 40 líderes de alto nivel provenientes de 15 países, seleccionados mediante un riguroso proceso de postulación en el que se exigía presentar un proyecto de impacto basado en el modelo de la Quíntuple Hélice: Universidad, Estado, Empresa, Comunidad y Medio Ambiente.

El encuentro abordó cinco ejes estratégicos fundamentales para el desarrollo integral de las regiones: infraestructura de investigación, parques tecnológicos, ecosistemas de innovación, redes industriales y negocios sostenibles.

Gracias a ACE Belém, UNITECNAR fortaleció alianzas para proyectos de impacto global, se conectó con centros de innovación de clase mundial y exploró el potencial de Belém como uno de los ecosistemas de innovación más relevantes de las Américas.

“Participar en ACE Belém fue una oportunidad invaluable para mostrar cómo desde UNITECNAR impulsamos proyectos con impacto social basados en ciencia, tecnología e innovación. Nuestro compromiso es seguir llevando estas iniciativas a comunidades que históricamente han estado marginadas, para cerrar brechas y aportar al desarrollo sostenible de la región”, afirmó Libis Valdez, directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de UNITECNAR.