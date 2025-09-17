Séptima versión del Festisketch en Arjona del 22 al 26 de septiembre

Convencidos del poder transformador del arte y de la educación, un grupo de jóvenes arjoneros comenzaron a tejer caminos de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde hace doce años.

Ellos se arriesgaron a soñar en grande, llenos de fe y esperanza fueron construyendo un espacio seguro donde se potencia la autoestima, la identidad cultural, los talentos y los proyectos de vida.

Así nació la Fundación Centro Cultural Jóvenes para Jóvenes (CCJJ), una entidad que promueve procesos formativos mediados por diversas disciplinas artísticas como la música, la danza, las artes plásticas y de manera especial, el teatro.

ASI NACIÓ LA IDEA

Su propósito inicial era crear un festival teatral que involucrara a los colegios e instituciones educativas del municipio de Arjona. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de iniciar la Fundación, desde un proceso artístico potenciado por el teatro, la creación escénica y el trabajo social en las comunidades.

En el 2014, múltiples casos de inseguridad, violencia, fronteras invisibles y pandillas hacían crecer el miedo y la desesperanza.

Los horizontes parecían ser cada vez más estrechos para los jóvenes, y costaba bastante creer en otros mundos posibles.Gracias al poder de la creación colectiva, fueron trazando la ruta del primer Festisketch, tocaron muchas puertas, visitaron los colegios, motivaron a la creación de grupos de teatro en las instituciones educativas.

Contactaron a actores profesionales, directores de teatro, cine y televisión, fueron a diversos medios de comunicación porque querían poner a Arjona en el mapa, pero no con noticias de violencia o de pandillas, sino de eventos culturales, historias de impacto y transformación.

La primera edición en homenaje al legado de Gabriel García Márquez congregó a más de 300 personas en una programación variada durante una semana entera. Vendrían después cinco ediciones más, la última de ellas en 2019, antes de la Pandemia.

Artistas como Salvo Basile, Aida Bossa, Ramsés Ramos, Mabel Pizarro, Emerson Rodríguez, Alberoni Cortez, Rafael Cardozo, Obeida Benavides, Yolanda Gutiérrez, Juan Rogelio Franco, entre otros, se hicieron presentes en el Festisketch, que se volvió una ventana de oportunidades para niños como Eder Berrio, quien gracias al Festival audicionó para la serie de TV “Déjala Morir” y un año después se convirtió en el primer niño afrodescendiente en ganar un Premio india Catalina, como Mejor Talento Infantil de la Televisión Nacional.

Gracias a esta iniciativa, muchos jóvenes hoy son profesionales en diversas disciplinas artísticas. Algunos de ellos, se desempeñan como Maestros de Artes Escénicas, Músicos y Pedagogos. Dirigen organizaciones sociales y culturales, contribuyendo al ecosistema artístico territorial.

La fundación ha recibido a una nueva generación de tutores de diversos procesos formativos como los semilleros culturales, y esto es motivo de orgullo, porque los que antes eran beneficiarios de talleres y laboratorios, hoy son quienes los imparten contribuyendo a un legado de transformación.

EN ESTE SEPTIEMBRE TEATRAL VUELVE EL FESTISKETCH

La séptima versión del Festisketch, rinde homenaje a los maestros de vida, a todas esas personas que inspiran, confortan, enseñan y transmiten amor y esperanza. Por primera vez reúne en las tablas el talento de docentes y estudiantes. Honra el legado de la escritora Mary Grueso poeta y educadora incorporada recientemente a la Academia Colombiana de la Lengua y en el campo local, la trayectoria artística de Julio César Romero, conocido como “Apilo”.

“El teatro nos une” es el lema de este encuentro cultural que tendrá lugar en Arjona (Bolívar) del 22 al 26 de Septiembre, con una programación dinámica de itinerancia teatral, talleres, clases magistrales y una jornada de talentos el viernes 26, en el auditorio central Luca Cau (ubicado en la Sede Principal de la Fundación, en el barrio Turbaquito) todos los eventos son gratuitos hasta completar aforo.