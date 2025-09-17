Se fortalece plan de recompensas en el Tolima para ubicar a cabecillas de las Disidencias Armadas

Tolima

El Secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, anunció el fortalecimiento del Plan de Recompensas, estrategia que ha demostrado resultados efectivos en la lucha contra la criminalidad.

El funcionario, resaltó que este plan ha sido determinante para la captura y neutralización de cabecillas de organizaciones criminales, gracias a la colaboración de los tolimenses.

“Este Plan de Recompensas, es un plan que desde la administración anterior tiene buena reglamentación, están establecidas las condiciones, se someten previamente al comité de orden público y van muy en concordancia con las necesidades de la Fuerza Pública que es la que conoce sobre la ubicación y la identificación de cada uno de estos actores”, afirmó Bocanegra.

El objetivo es alias ‘Chapolo’

A su vez, reiteró que los principales objetivos en el momento son alias “Chapolo”, por quien se ofrece una recompensa de hasta $100 millones y alias “Efrén”, cuya recompensa pasó de $30 millones a $40 millones.

Del mismo modo, el jefe de la cartera de seguridad anunció que por iniciativa del comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Carlos Efrén Fuelagán, la estrategia será ampliada. De esta manera, las recompensas no estarán dirigidas únicamente a los cabecillas, sino también a quienes los acompañan o los secundan en sus actividades criminales.

“Sobre ellos se ha empezado a ofrecer una recompensa de $5 millones por cada uno, teniendo en cuenta que se trata de grupos de aproximadamente cinco personas, identificadas algunas con alias, otras con siluetas y otras con fotografías. Hoy los tolimenses tienen la garantía de que estamos en el territorio, con la capacidad de acción y reacción, y que estas recompensas no solo aplican para los cabecillas, sino también para quienes los rodean”, aseguró Bocanegra.