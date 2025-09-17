Reportan 14 casos de mortalidad perinatal y neonatal en Neiva durante 2025

Neiva

En el departamento del Huila, a corte de la semana epidemiológica 32 del año 2025, se han reportado 14 casos de mortalidad perinatal y neonatal. Estas muertes corresponden a bebés que fallecen entre las 22 semanas de gestación y los 7 días después del nacimiento, o a aquellos que mueren tras los 28 días de nacidos.

La Secretaría de Salud ha explicado que estas situaciones son analizadas mediante unidades de seguimiento. En la mayoría de los casos se concluye que las muertes no son evitables, pues están asociadas a malformaciones o condiciones congénitas graves que hacen irreversible el desenlace clínico de los recién nacidos.

Para Katherine Bonilla, de salud municipal, afirmo que “Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que la falta de controles prenatales y consultas preconcepcionales puede aumentar el riesgo. Estas medidas permiten identificar a tiempo complicaciones en el embarazo y dar atención preventiva para reducir la probabilidad de desenlaces fatales en madres y bebés”.

Dentro de los 14 casos de mortalidad registrados este año, uno corresponde a una madre extranjera sin acceso a seguridad social. Ante ello, la Secretaría recuerda que los servicios de salud deben garantizar atención integral a toda la población, incluidas las gestantes migrantes, con el fin de proteger la maternidad y la vida de los recién nacidos.