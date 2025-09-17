“Nosotros queríamos maquinaria amarilla, pero nos mandaron Esmad”: habitante de El Guavio

Cundinamarca

Las manifestaciones por parte de los habitantes del municipio de Ubalá, Cundinamarca frente a la hidroeléctrica El Guavio cumplen un mes y medio.

De acuerdo con la empresa Enel Codensa, los manifestantes han impedido el paso de trabajadores que deben hacer el mantenimiento de la Central, lo que pone en riesgo el servicio de energía en la región y en Bogotá.

Según conoció Caracol Radio en primicia , un juzgado del circuito de Zipaquirá decretó medidas cautelares a favor de la multinacional de energía y ordenó a la administración municipal “que en 48 horas adopte las acciones administrativas, policivas y de coordinación interinstitucional”.

Los habitantes confirman que han visto tanquetas de la UNDMO (antiguo Esmad) y policías antidisturbios recorrer el municipio.

“Nosotros queríamos que mandaran era maquinaria amarilla , pero mandaron fue Esmad y Policía. Eso es lo que no quiere el campesinado de la región de El Guavio”, aseguró Rubén uno de los habitantes del municipio.

UNDMO (antiguo Esmad) llega al municipio de Ubalá, Cundinamarca, tras mes y medio de protestas. Foto: Suministrada. Ampliar

¿Por qué protestan los habitantes de Ubalá?

Los habitantes de este municipio llevan más de un mes y medio bloqueando la entrada de la hidroeléctrica El Guavio, exigiendo compensaciones e inversiones sociales que ha incumplido Enel . A estas manifestaciones también se sumaron otros municipios de la región que también se han visto afectados.

“Al rededor del embalse difícilmente la mata maíz, de yuca, de papa, de cultivos ya no se da. Pedimos la pavimentación del corredor de El Guavio”, aseguró Rubén.

El municipio de Ubalá pide principalmente la pavimentación de las vías y la gratuidad en el servicio de energía.

Habitantes de Gachalá aseguran que no quieren recursos económicos, sino obras que compensen las afectaciones sociales.

“Ellos (Enel) nos han ofrecido $100 millones de pesos y nosotros queremos aclarar que como comunidad no estamos pidiendo dinero, sino obras”, indicó Ferney, un vocero de Gachalá.

Obras y servicios como el mejoramiento del transporte fluvial, proyecto productivos, maquinaria amarilla, servicios de ambulancia y tarifas diferenciales en el servicio de energía.

Reunión con entidades nacionales y Enel

Para este miércoles 17 de septiembre, se acordó una reunión hacía las 3 de la tarde con los voceros de la comunidad, los alcaldes locales de los municipios, las entidades nacionales y departamentales y con Enel.

Lo que esperan los manifestantes de esta reunión es que le multinacional proponga un cronograma preciso de las actividades que se van a llevar a cabo en los municipios como compensación.

“Que las cosas sean con el diálogo. Las comunidades tienen su sentir y es que son muchos años que esta hidroeléctrica le ha dado al país y es el momento de que le retribuyamos a nuestras comunidades”, aseguró el alcalde de Ubalá, Manuel Calderón, a Caracol Radio.