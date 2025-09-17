Murió Gino en Animal Kingdom: ¿Qué edad tenía el gorila más viejo de Disney?

‘Walt Disney World’ anunció con pesar el fallecimiento de Gino, un gorila occidental de llanura que se convirtió en uno de los símbolos más queridos de ‘Disney’s Animal Kingdom’.

Durante casi tres décadas, este imponente primate habitó en el parque desde su inauguración en 1998, consolidándose como líder de su grupo y dejando un legado biológico con 14 descendientes.

Mark Penning, vicepresidente de Disney Parks, Experiences and Products, destacó que Gino fue un embajador de su especie y un referente para los visitantes en la comprensión de la importancia de la conservación.

Adicionalmente, su carácter fue descrito como juguetón, tranquilo y cercano, cualidades que marcaron la experiencia de quienes lo conocieron.

Asimismo, inspiró a generaciones de visitantes y equipos de cuidadores que vieron en él un puente entre la naturaleza y la humanidad. Con su partida, Disney recordó a un gorila excepcional, pero también a un símbolo de los esfuerzos globales por preservar especies en peligro crítico.

¿Cómo fue recordado Gino en sus últimos años de vida?

Gino, antes de morir, fue homenajeado en vida con una celebración especial. Al cumplir 44 años, el equipo del parque le organizó una fiesta inspirada en la década de 1980, con casetes, discos y detalles que evocaban el año de su nacimiento.

Aunque habría alcanzado los 45 en diciembre, su legado se mantiene vivo en la misión de conservación y en los recuerdos de quienes compartieron su historia.

Por su parte, Disney aseguró que su presencia seguirá reflejada tanto en el futuro de su especie como en los corazones de los visitantes y cuidadores que lo conocieron.

Del mismo modo, la despedida trascendió el comunicado oficial, sumando mensajes emotivos de los miembros del elenco y del diseñador Joe Rohde, quien destacó la profunda huella que Gino dejó en el parque y en la conciencia mundial sobre la protección de especies en peligro.

¿Cuál es el legado de Gino dentro y fuera del parque temático?

Gino dedicó gran parte de su vida a inspirar y educar desde ‘Disney’s Animal Kingdom’. Como se mencionó anteriormente, durante su vida, se convirtió en un referente de la misión de conservación que el parque ha impulsado desde su apertura, siendo recordado como líder de su grupo y un símbolo de esperanza para especies en riesgo.

La compañía resaltó que deja tras de sí un legado invaluable: sus descendientes, aportes a programas internacionales de protección de gorilas y recuerdos profundos en cada visitante y miembro del elenco que lo conoció.

Con un temperamento juguetón y una presencia imponente, pero tranquila, Gino logró conectar a miles de personas con la importancia de preservar la vida silvestre.

Finalmente, para Disney, su historia encarna los esfuerzos continuos de la institución por salvar especies en peligro crítico, convirtiendo su vida en un testimonio vivo de lo que significa proteger y honrar la naturaleza.