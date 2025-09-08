Si iban a Disney no tenían que pedir permiso, pero fueron a agenda política: Benedetti por alcaldes

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

No para la discusión por el viaje que emprendieron Alejandro Eder y Federico Gutiérrez a Washington, para intentar mediar en la certificación de Estados Unidos a Colombia en materia de drogas.

Esta vez se refirió el ministro Armando Benedetti y aseguró que sí debieron pedirle permiso al Gobierno para viajar.

“Si ellos van a ir a Disney World, es posible que no necesiten ningún permiso del gobierno. En este caso, como iban a una agenda política a entrevistarse con otros funcionarios de Estado, tenían que haber pedido el permiso”, puntualizó.

Reiteró en que emprenderá acciones legales contra los alcaldes, por estar usurpando labores del presidente de la República.

¿Por qué viajaron los alcaldes a Washington?

El viaje había sido programado en primer lugar por los alcaldes Alejandro Char, Carlos Fernando Galán, Dumek Turbay, quienes no pudieron viajar por la agenda en sus ciudades, y el de Cartagena por un problema con su pasaporte.

Finalmente resultaron viajando Alejandro Eder y Federico Gutiérrez, con el propósito de evitar una descertificación del gobierno de Donald Trump para Colombia, ante las implicaciones que esto podría generar para el país.