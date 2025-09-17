Murales inteligentes de Mompox buscan mejorar experiencia del turista

La transformación del tradicional Callejón de la Relojera, en el Distrito de Mompox, es hoy una realidad que sorprende incluso a sus propios vecinos.

Los murales con realidad aumentada, que hacen parte del proyecto Mompox Inteligente, llegaron para renovar la vida de la comunidad y abrir las puertas a un turismo innovador.

Moisés Calvo, habitante del sector, recordó cómo recibieron la noticia de la intervención: “Este es un callejón que estuvo en el olvido por muchos años, no se podía ni caminar. Poco a poco se ha ido transformando y ahora, con estos murales, de seguro mucha gente vendrá a visitarnos. Esto quedó del otro mundo”, expresó emocionado.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inauguró los primeros murales inteligentes con animación 3D. Durante el recorrido, los asistentes vivieron la experiencia de la realidad aumentada a través de códigos QR desde sus dispositivos móviles.

Como parte de la intervención, la comunidad recibió:

- Murales inteligentes con animación 3D.

- Iluminación especial en la calle.

- Un punto de internet WiFi gratuito.

- Construcción de una paredilla de cemento en reemplazo de la antigua estructura de láminas de eternit.

En el acto, el gobernador entregó kits tecnológicos y certificados a los muralistas participantes, como reconocimiento a su talento, y premió a los ciudadanos que culminaron con éxito los cursos del programa Mompox Inteligente.

“Este es un paso histórico para Mompox: la tecnología y el arte se unen para darle a nuestra gente espacios más modernos, seguros y conectados, sin perder la esencia cultural que nos caracteriza”, afirmó Arana Padauí.

La jornada finalizó con una muestra cultural a cargo de un grupo de danza local, que integró a artistas, comunidad y autoridades en una celebración llena de identidad y alegría.

Los muralistas premiados

Juan David Villanueva

Marion Vergara

Carlos de la Rosa

Egling Meriño

Javier Arrieta

Pedro Pablo Herrera

Valentina Villalobos

Leanyer Ruiz

José Vásquez – Colectivo Caizen

José García – Colectivo Caizen

Con estas acciones, Mompox reafirma su compromiso de avanzar hacia una ciudad más moderna, conectada y orgullosa de su patrimonio cultural.