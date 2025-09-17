MinSalud no descarta hacer ajustes a la UPC basada en información de las mesas técnicas

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no descarta realizar ajustes a la Unidad de Pago por Capitación para el año entrante con base en la información que se ha recolectado en las mesas técnicas.

Hizo una retrospectiva de los aumentos que se han realizado en lo que va del gobierno actual, aseguró que el incremento se ha dado muy por encima de la inflación, para el caso del 2023 fue del 16.20%, casi siete puntos por encima de la inflación, en ese mismo sentido en el 2024 el aumento fue de 2.1% mientras que la inflación para ese entonces estuvo en 5.2%, casi siete puntos por encima del IPC, mientras que para el 2025 el incremento estuvo un punto arriba de este índice.

También habló sobre la vigencia del 2025, sobre la que, según dice, se han realizado varios hallazgos que están en estudio.

“Para el caso de este año, por ejemplo, encontramos 17 billones de pesos que no concuerdan, que los costos no son inaceptables porque están muy por encima de los precios normales”, aseguró el Ministro de Salud.

Por el momento indicó que ya se encuentran analizando los resultados de las mesas técnicas para reajustar la UPC junto a la información que tienen de las respectivas EPS, para lograr que a final de año exista un porcentaje que se ajuste a las necesidades de la salud y la economía.