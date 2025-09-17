Mineros piden militarizar Coscuez tras aparente abandono de FURA Gems y llegada masiva de foráneos

Advierten que la salida de la multinacional dejó un vacío de control que ha permitido la llegada de más de 25 mil personas foráneas

San Pablo de Borbur

La situación en la zona esmeraldífera de Coscuez, en el occidente de Boyacá, se ha convertido en un foco de alerta social, económica y de seguridad. Según denuncias de la Asociación de Mineros Ancestrales y Tradicionales de Coscuez, la multinacional FURA Gems habría realizado un aparente abandono de sus operaciones, retirando maquinaria, despidiendo a la mayoría de sus trabajadores y dejando a la deriva varias bocaminas y construcciones en el territorio.

Este vacío de control, sumado a la falta de esquemas de seguridad, ha provocado la llegada masiva de más de 25 mil personas de diferentes municipios y regiones, algunas de ellas armadas, que ingresan a los cortes en busca de esmeraldas o materiales abandonados. La situación genera intranquilidad entre las comunidades locales, que temen un agravamiento del orden público y un impacto social sin precedentes.

“Después de años de trabajo, la multinacional no ha cumplido con los compromisos adquiridos. El 10 de septiembre teníamos una reunión con el Gobierno Nacional y ellos no asistieron. Desde entonces comenzaron a levantar toda su herramienta, a despedir trabajadores y a dejar las bocaminas sin control. Hoy tenemos más de 25 mil personas entrando a la zona y la comunidad no puede contener esa avalancha”, denunció Rafael Peñaranda, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales y Tradicionales de Coscuez, en diálogo con Caracol Radio.

Llegada masiva

Los cortes más afectados son los conocidos como SA, Pavimentado y La Paz, que actualmente están siendo intervenidos de manera irregular. Habitantes de las veredas cercanas denuncian que la circulación constante de motocicletas, la llegada de desconocidos y la presencia de personas armadas han alterado la vida cotidiana, impidiendo incluso el descanso de las familias.

Peñaranda explicó que los propios mineros ancestrales han tenido que organizar frentes de seguridad comunitarios para proteger sus cortes y evitar invasiones. Sin embargo, reconoció que la situación se ha salido de control y requiere una acción inmediata del Estado.

Falta de seguridad, despidos masivos y deudas

Otro aspecto que preocupa es el retiro de los esquemas de seguridad de la empresa. FURA Gems no renovó el contrato con la vigilancia privada ni el convenio de acompañamiento con la Policía, lo que dejó la zona completamente expuesta.

“El Ministerio de Trabajo verificó recientemente un despido masivo: de más de un centenar de empleados, solo permanecen activos entre 20 y 25. A esto se suman deudas con acreedores locales y la incertidumbre sobre la continuidad de proyectos que habían sido pactados con la comunidad”, dijo.

Un problema social de gran magnitud

La Asociación de Mineros advirtió que más de 5.000 mineros ancestrales y sus familias dependen históricamente de la actividad en Coscuez. La falta de claridad sobre el futuro de la operación de FURA Gems, sumada a la presión de miles de foráneos que han llegado al territorio, amenaza con generar un desplazamiento económico y social en la región.

“Es una mala administración, una gerencia que nunca trabajó de la mano con la comunidad. Hoy nos dejan un vacío enorme en el territorio. Somos más de 5.000 mineros ancestrales que estamos siendo desplazados y no sabemos cuál es la verdadera pretensión de la empresa. Lo único claro es que nos dejan un problema social que puede escalar si no hay presencia estatal”, aseguró Peñaranda.

