“Las características del cuerpo podrían ser del mayor desaparecido”: Policía de Manizales

Manizales

Mucha atención la Policía Metropolitana confirmó que los cuerpos encontrados en zona rural de Villamaría tienen características muy parecidas a Gian Marco Roldán Ibarra y Edward Fabián Vergara Sierra. Sin embargo, medicina legal aún no ha entregado el informe final sobre este hallazgo

En un comunicado de prensa la Policía Metropolitana de Manizales confirmó la información del hallazgo de los cuerpos del día de ayer en zona rural de Villamaría.

Siendo aproximadamente las seis de la tarde del día de ayer 16 septiembre, se recibió una comunicación telefónica a la línea 123, en la cual se alertaba sobre el posible hallazgo de dos cuerpos sin vida, cubiertos con tierra, en la vereda Río Claro, zona rural del municipio en mención.

2. De inmediato se dispuso el desplazamiento de la patrulla de vigilancia del sector, cuyos uniformados, al llegar al lugar, verificaron la información suministrada. Ante esta situación, se coordinó la presencia de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes asumieron los actos urgentes.

3. De acuerdo con las características de las prendas de vestir, uno de los cuerpos hallados podría corresponder al señor Mayor Edward Fabián Vergara Sierra; no obstante, se está a la espera de los estudios de necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales permitirán establecer con certeza la identidad de las víctimas y determinar las causas de su deceso.

4. En cumplimiento de las directrices impartidas por el señor Director General de la Policía Nacional, se dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario, quienes en conjunto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, adelantarán las investigaciones orientadas establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos.

“Queremos informar a la opinión pública que la comunidad de la vereda Río Claro, el municipio de Villamaría, informó ayer a través de la línea de emergencia 123 a la Policía Nacional sobre el hallazgo de dos cuerpos en zona boscosa de esta área rural. La Policía Nacional en conjunto con CTI se desplazó hasta dicho paraje donde se encuentran dos cuerpos. Uno de ellos, por sus características, podría tratarse del mayor Edward Fabián Vergara”, dijo el Coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana

Por otro lado, Jhon Edison Giraldo, secretario de Gobierno entregó detalles de cómo encontraron estos cuerpos en zona rural de su municipio

“La policía se desplaza con sus especialidades efectivamente el sitio pues descubren dos cuerpos sin vida enterrados de forma parcial o muy precarias en una zona boscosa, entre la vereda Nueva Primavera y la vereda Río Claro. De forma inmediata pues toma los actos urgentes y procede a hacer el levantamiento”, dijo el secretario.

¿Qué dice la familia del mayor?

La hermana del mayor manifestó su pesar por la muerte de su hermano y cuestionó duramente las palabras del alcalde de Manizales y la secretaria del interior , quienes afirmaron ayer que no era la primera vez que este uniformado se ausentara de su labor de policía

“Lamentamos no solo su pérdida, sino también la manera en que se manejó públicamente su desaparición. Las declaraciones irresponsables emitidas por el señor alcalde, Jorge Eduardo Rojas, la secretaria Paula Sánchez en las que se minimizó su ausencia con explicaciones que hoy se demuestran erradas, causaron gran desconcierto y dolor adicional en un momento de angustia”, dijo la hermana del mayor

Desde el 9 de septiembre estaban desaparecidos el mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra y otro hombre que los acompañaba. Estas personas salieron de un apartamento del barrio la Carola y hasta el momento no se sabe que pasó a partir de ese momento